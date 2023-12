Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto nella conferenza stampa prima della gara con il Lecce. Nell’intervista, riportata da tuttomercatoweb.com affronta l’argomento calciomercato e svela il suo pensiero riguardante il dualismo dei portieri. Di seguito l’intervista.

Gasperini: “Letterine a Babbo Natale non ne ho fatte”

“Abbiamo fatto prestazioni a Roma, a Firenze, col Bologna…queste sconfitte sono un po’ troppe, sono maturate tutte nel finale, il risultato poteva prendere un’altra piega. Sicuramente qualcosa di nostro ci abbiamo messo, ma se devo valutare la gara anche a Bologna abbiamo fatto bene. Nel calcio non si vince ai punti, in questo girone d’andata siamo stati perdenti in questi scontri. Facile dire che bastava qualche pareggio in più, comunque dovremo essere molto più bravi nei finali”.

Lookman rischia di rimanere fuori un mese e mezzo fuori per la Coppa d’Africa.

“Mi preoccupa sì, sia per i numeri che per la qualità delle partite giocate. È chiaro che perdiamo un elemento importante in attacco, ma abbiamo un certo numero di giocatori per poter sopperire”.

Otto gol sono arrivati su palla inattiva.

“Quando è così devi cambiare qualcosa nella disposizione, queste situazioni sono state molto simili tra loro. Oggi non si fanno tanti gol su calcio piazzato, più sulle seconde palle che sui calci d’angolo diretti…”.

Nella letterina a Babbo Natale ha messo qualche nome per il mercato invernale?

“Le letterine non ne ho fatte, la squadra l’abbiamo formata a luglio. Difensori? Bisogna vedere quali sono le valutazioni della società, se cerca un giocatore di rinforzo immediato o di prospettiva, per quanto riguarda me possiamo restare anche così e sperare che Toloi non abbia più la frequenza di infortuni avuti nel girone d’andata, stesso discorso per Palomino. In questo momento devo giocare le partite, penso che non succederà nulla di tutto questo (riferendosi al mercato). In difesa e a centrocampo non abbiamo sofferto tanto, forse abbiamo sofferto nei finali di partita, dove tutti mettono attaccanti freschi in attacco, veloci e fastidiosi. La squadra è stata in partita in tutte le partite, davanti abbiamo tanti giocatori che hanno fatto bene a turno, ma non con continuità”.

Domani gioca Carnesecchi o Musso?

“In porta è un’altra situazione che conoscevamo già da maggio. Continuo a pensare che non sia la situazione migliore, ma per domani ci devo ancora pensare, la mia intenzione era arrivare a gennaio dando la possibilità di giocare di più a Carnesecchi, per poi permettere alla società di fare ciò che vuole sul mercato”.