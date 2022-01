Calciomercato Atalanta, Sartori al lavoro per il vice Zapata: il piano

Chiuso il primo colpo con Boga, arrivato all’Atalanta per 24 milioni di euro(bonus compresi), il ds Sartori vuole continuare a regalare nuovi acquisti a Gasperini visto che il tecnico dopo un trequartista ha chiesto vuole un difensore centrale vista la partenza di Lovato al Cagliari, ma anche un vice Zapata, da schierare soprattutto in Europa League.

Chi conosce benissimo la competizione ma anche il ruolo da alternativa all’attaccante titolare è Felipe Caicedo, attaccante del Genoa e in uscita dal club di Shevchenko. L’attaccante anche grazie ad alcuni infortuni non ha mai trovato continuità nel club ligure e potrebbe partire con destinazione Bergamo. L’Atalanta, per l’attaccante, sarebbe pronta a offrire Miranchuk e Piccoli, che sono in uscita dal club di Percassi e che farebbero molto comodo alla squadra di Shevchenko per puntare alla salvezza. Sul giocatore ucraino ci sono però anche Torino e Verona, che sono pronte a scatenarsi sul trequartista dell’Atalanta.