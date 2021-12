Calciomercato Atalanta, scambio con la Juventus: i dettagli

Questa sera l’Atalanta sarà chiamata ad un’ennesima prova di forza quando dovrà trovare i tre punti ad ogni costo tra le mura amiche contro il Villareal di Emery, per centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Allo stesso tempo, a maggior ragione se gli orobici riusciranno nell’ennesima impresa europea, la squadra di Gasperini dovrà cercare di migliorarsi ulteriormente per affrontare al meglio la seconda parte della stagione ed il mercato di gennaio potrebbe essere un’ottima opportunità in tal senso.

Come riportato da ‘calciomercato.com’ infatti, la ‘dea’ potrebbe essere vicina ad acquisire l’ala offensiva sinistra del Sassuolo Jeremie Boga; l’ivoriano è un pallino del tecnico di Grugliasco da diverso tempo e vorrebbe averlo a disposizione già nella vicinissima finestra di mercato che arriverà tra poco; movimento anche sul fronte cessioni, infatti la Juventus avrebbe richiesto informazioni sul centrocampista offensivo Ruslan Malinovskiy, che anche quest’anno si sta dimostrando un tassello importante per i nerazzurri, tanto che il tecnico ex Genoa non prenderebbe in considerazione l’ipotesi di scambio (già rifiutata per altro tempo fa quando i bianconeri richiesero il laterale mancino Gosens) con il classe 2000 Dejan Kulusevski.

Il ventunenne svedese fu acquistato poco più di un anno fa proprio dalla squadra del patron Percassi, quando tuttavia era in prestito al Parma ed ora non sarebbe la priorità per l’attuale allenatore degli orobici in quanto preferirebbe valorizzare il talento del già citato Boga, che però su di lui ha anche l’interessamento dello Shakhtar Donetsk del suo ex allenatore Roberto De Zerbi.

Movimenti sottotraccia quindi su diverse sponde prima del mercato invernale in casa Atalanta e Juventus, il tempo ci dirà se arriveranno le basi per definire eventuali accordi.