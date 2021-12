Calciomercato Juventus, la verità su Morata: spunta il piano B

Dopo la convincente prestazione fornita ieri sera contro il Genoa in casa, con conseguente 2-0 firmato Cuadrado-Dybala, la Juventus continua la sua manovra di avvicinamento quantomeno al quarto posto in campionato che vorrebbe dire accesso alla prossima Champions League, ma non sono solo le note positive a risaltare.

Nella serata torinese infatti Alvaro Morata non è riuscito a trovare la strada del gol (agguantato solamente nella vittoriosa trasferta di Salerno contro la squadra di Colantuono dopo essere stato a digiuno per diverso tempo) e per dovere di cronaca l’ex Real Madrid al momento della sostituzione ha avuto anche un lungo battibecco col tecnico Massimiliano Allegri; 3 reti in 15 presenze per l’ex Chelsea in campionato, uno score non esaltante per lui e per la Juventus ed a tal proposito la dirigenza della ‘vecchia signora’ sarebbe sempre più orientata a non confermare lo spagnolo per il prossimo anno (per il quale dovrebbero essere versati circa 35 milioni di Euro all’Atletico Madrid, la squadra detentrice del suo cartellino che per quanto potrà venire incontro alle esigenze dei torinesi, non dovrebbe permettere sconti troppo elevati, abbassando quindi le proprie richieste totali intorno ai 30 milioni finali: decisamente troppi per quello che è la politica di contenimento costi attuata dei bianconeri) guardando altre soluzioni possibili.

Una di queste potrebbe essere rappresentata da un attaccante che ha già vestito la maglia di una squadra del nostro campionato prima di approdare in Francia ed ora al Manchester United, con il quale è in scadenza di contratto. Stiamo parlando di Edinson Cavani; l’attaccante uruguaiano è chiuso dalla concorrenza del reparto offensivo dei ‘red devils’ e starebbe seriamente pensando di cambiare squadra a breve ed in tal senso i vertici della dirigenza bianconera sarebbero orientati ad avviare contatti concreti per portare la punta a Torino forse già nel mercato di riparazione invernale, puntando su un attaccante di tutto rispetto anche se non più giovanissimo, ma che dovrà necessariamente abbassare le proprie pretese in termini di ingaggio, infatti ad ora l’ex Napoli percepisce circa 10 milioni stagionali, cifra che il club di via Druento non terrá assolutamente in considerazione per un calciatore over 30.

Cavani-Juve un’altra chance, forse ora è davvero quella buona.