Calciomercato Bologna, due cessioni per finanziare il mercato | Bigon ci pensa

Continua l’arduo lavoro di Bigon, ovvero quello di cercare di accontentare Mihajlovic sul mercato. Il ds del Bologna è alla ricerca di una serie di nomi che possano servire al tecnico serbo, che ha chiesto come priorità un terzino destro e un’alternativa ad Arnautovic, che possano servire per migliorare già un girone ottimo d’andata.

Prima di acquistare però il ds Bigon deve prima cedere visto che ci sono molti giocatori che hanno messo gli occhi addosso sui giocatori del Bologna. Infatti come riferito dalla “Gazzetta dello Sport”, l’Aston Villa di Gerrard è pronto a una mega offerta per Hickey, terzino che si sta mettendo in luce e che ora è fuori dai box per via della positività al Covid-19. Ma non è finita qui perche il Tottenham di Conte e Paratici vorrebbe Svanberg, centrocampista che da più di due anni sta facendo benissimo in maglia rossoblù. E queste due offerte potrebbero spingere il Bologna ad accettare visto che servirebbero per finanziare acquisti come Zaza, Lazzari ecc.