Mercato Bologna, due innesti in arrivo: i nomi

Terminato un grande girone d’andata il Bologna di Mihajlovic vuole essere protagonista anche nel girone di ritorno visto che il tecnico serbo ha chiesto dei rinforzi sul mercato che possano dare una mano ad Arnautovic e compagni. In attesa delle cessioni di Skov Olsen e Orsolini, il ds Bigon continua a lavorare al mercato in entrata visto che Mihajlovic ha bisogno di un difensore centrale e di un esterno d’attacco.

Per la difesa si pensa ad una soluzione low cost che porta al nome di Federico Fazio, difensore in uscita dalla Roma mentre per sostituire Orsolini, secondo il nome di Record, starebbero lavorando ad Francisco Conceiçao, esterno d’attacco classe 2002 del Porto e figlio di Sergio Conceiçao, che ha giocato insieme a Sinisa Mihajlovic nella Lazio. E poi manca sempre il vice Arnautovic, che potrebbe essere uno tra Lasagna e Zaza, in uscita rispettivamente da Verona e Torino.