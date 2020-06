Calciomercato, il Chelsea conferma: Preso Timo Werner

Calciomercato Chelsea Timo Werner ai Blues

Il Chelsea ha confermato di aver raggiunto un accordo con il Lipsia per l’attaccante tedesco Timo Werner. Il 24enne si unirà al club di Premier League a luglio, alla fine della stagione della Bundesliga, ha spiegato il Chelsea. L’accordo è soggetto ai test medici.

Calciomercato Chelsea Timo Werner : le sue parole

“Sono lieto di firmare per il Chelsea, è un momento molto bello per me e sono orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club”, ha detto Werner. “Attendo con impazienza la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo manager e ovviamente i tifosi del Chelsea. Abbiamo un futuro di grande successo davanti a noi”. Werner ha segnato 32 gol in 43 partite in questa stagione per il Lipsia e vanta 11 gol in 29 partite con la sua nazionale.