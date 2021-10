Calciomercato, clamorosa indiscrezione: rivelata la futura squadra di Conte

Se Solskaer dovesse saltare, il tecnico salentino sarebbe in prima fila

Dopo il divorzio estivo dall’Inter, Antonio Conte non ha ancora trovato una panchina dove sedersi. Ma ecco che per lui potrebbero riaprirsi le porte del calcio internazionale a stagione in corso. Infatti, come riporta il Daily Mail, in caso di esonero di Ole Gunnar Soskaer dal Manchester United, il nome del tecnico salentino sarebbe uno dei più caldi con la panchina dei Red Devils che sarebbe graditissima.

Per Conte così si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra dove ha già allenato due anni il Chelsea vincendo la Premier League durante la prima stagione. il tecnico ex Juventus e Inter si troverebbe una squadra dalle potenzialità enormi ma che fatica a esprimersi come dovrebbe. Per il momento gli investimenti estivi non hanno fruttato quanto ci si aspettava e la classifica piange con il Manchester all’ottavo posto con 14 punti raccolti in 8 giornate.