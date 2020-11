Calciomercato, duello Milan-Bologna per l’erede di Shevchenko

Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic e nel mirino di Paolo Maldini sembra essere finito l’erede di Shevchenko.

I rossoneri stanno portando avanti la filosofia di Elliot: acquistare giocatori giovani di talento e futuribili. Dalla Spagna, secondo quanto riportato da todofichajes.com, il Milan avrebbe messo nel mirino il giovane attaccante della Dinamo Kiev, Vladyslav Supryaga, considerato da tutti l’erede naturale di Andriy Shevchenko.

Vladyslav Supryaga ha soli 20 anni e gioca già nella nazionale maggiore ucraina. Sono molti i club interessati a lui e in Italia Milan e Bologna sono interessati al suo acquisto.

Il Milan ha già avviato i primi contatti con la Dynamo Kiev che valuta il giocatore 15 milioni di euro. Supryaga ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e l’intenzione dei rossoneri è di acquistarlo per lasciarlo in prestito fino al termine della stagione nella squadra ucraina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu via a zero: andrà in Spagna