Calciomercato Milan, Calhanoglu via a zero: andrà in Spagna

Hakan Calhanoglu ha un contratto in scadenza a giugno 2021 che non è disposto a rinnovare con il Milan. Il trequartista turco, che ha trovato continuità nel gioco con mister Pioli sembra essere intenzionato ad andare in Spagna.

Simeone è stato sempre un suo estimatore e i colchoneros, secondo quanto riportato da todofichajes.com, sono certi che Calhanoglu accetterà la loro offerta. L’ex Leverkusen, sempre secondo il tabloid spagnolo, sarebbe intenzionato a declinare le offerte di Premier League e Serie A per volare in Spagna in estate.