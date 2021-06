Calciomercato Fiorentina

In attesa dell’inizio del calciomercato estivo, al via giovedì 1 luglio 2021, la Fiorentina inizia a buttare giù il proprio piano di mercato. Con il nuovo tecnico Rino Gattuso la società Viola avvia una rinascita per tornare competitiva in Serie A.

Calciomercato Fiorentina, arrivano i rinforzi per Gattuso

Nuovi rinforzi dal prossimo mercato per Rino Gattuso: due esterni, perché il 4-2-3-1 o 4-3-3 che utilizzerà Gattuso necessita di questo. Alla Fiorentina dovrà arrivare un centrocampista perché sulla mediana al momento ci sono Erick Pulgar, Sofyan Amrabat e Alfred Duncan ed un difensore.

La società toscana ha già in mente la strategia operativa per continuare il proprio processo di crescita e le idee sono tante, ma sono soprattutto 4 le novità in arrivo per mister Gattuso. Sicuramente tornerà in Italia Pol Lirola, il 23enne era andato in prestito all’Olympique Marsiglia, ma non è stato riscattato. Gattuso ha intenzione di puntare su Riccardo Sottil, rientrato dal prestito con il Cagliari.

Gattuso ha chiesto alla società di portare a Firenze Gonçalo Guedes, 24 anni, nazionale portoghese del Valencia; ma non si abbandona l’idea Orsolini così come Josip Brekalo. Per il centrocampo Gattuso avrebbe piacere di prelevare Tiemoué Bakayoko, con il quale ha lavorato a Napoli, ma appartiene al Chelsea il cartellino. Infine, il vero sogno è Sergio Oliveira del Porto. Il centrocampista è un giocatore forte, molto desiderato sul mercato, anche la Roma ha intenzione di portarlo via dal Portogallo. Il vero problema è il prezzo del giocatore: circa 70 milioni di euro.