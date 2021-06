Calciomercato Juventus

La Juventus di Max Allegri inizierà a prendere forma nelle prossime settimane. A Torino si scaldano i motori e nelle ultime ore si pensa anche a quale attaccante proporre. Tanti i nomi accostati alla società bianconera nelle ultime settimane, l’ultima indiscrezione è il giocatore della Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Juventus, Allegri punta Dzeko

La Roma non ha ancora confermato Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco era vicino all’addio già nei mesi passati a causa del rapporto difficile con Fonseca. Con Mourinho non si hanno ancora notizie certe che possa rientrare nel progetto, al momento è stato confermato soltanto Mkhitaryan.

Se un anno fa l’affare Dzeko saltò, le responsabilità son da cercare altrove, ma adesso la Juve ha così riaperto una trattativa mai chiusa. A Max Allegri piace il profilo di Dzeko, quindi è di nuovo in voga il nome dell’attaccante ed è quello che può mettere tutti d’accordo. Tutto dipende anche dalle scelte di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. I due giocatori ancora non hanno scelto il proprio futuro. Situazioni che dovrebbero sciogliersi nelle prossime settimane. Stessa condizione anche per Alvaro Morata. L’attesa conferma di Alvaro Morata non sarebbe un problema: tre punte erano poche, quattro non potranno essere troppe.