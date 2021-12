Calciomercato Fiorentina, beffata l’Inter: due rinforzi per Italiano

Il ds Pradè continua a lavorare al mercato. La Fiorentina ha bisogno di rinforzi dal mercato per provare a conquistare un posto in Europa League a fine anno visto che ci sono anche Juventus, Roma e Lazio e non sarà facile.

Visto il bel gioco e i gol realizzati da Vlahovic, che non ha niente da invidiare a Morata, Immobile e Abraham, il tecnico ex Spezia vuole provarci e per farlo ha bisogno di due nuove pedine.

LEGGI ANCHE:

Fiorentina, Pradè lavora per accontentare Italiano

Il ds ex Roma vuole regalare al tecnico un vice Vlahovic e un nuovo esterno. Con la pista Borja Mayoral che in questi giorni si è raffreddata ecco che potrebbe tornare di moda la pista Alvarez dall’Argentina.

Poi c’è sempre il nome di Raspadori del Sassuolo che potrebbe giocare sia come esterno che come punta centrale anche se il giocatore della Nazionale è più facile che possa arrivare a giugno anche se su di lui c’è sempre l’Inter.