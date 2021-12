Calciomercato Fiorentina, per i bookmaker sarà Viola: il primo rinforzo

La Fiorentina di Italiano vuole continuare a stupire. Complice il primo posto e gli ottavi di finale contro il Napoli da giocare, il tecnico Italiano ha chiesto nuovi rinforzi per gennaio.

L’allenatore viola vuole due acquisti che farebbero molto comodo alla rosa viola che però rimane con le incognite Vlahovic e Dragowski sempre in primo piano.

Fiorentina, vicinissimo il trasferimento di Borja Mayoral

Nonostante le due ultime due presenze da titolare il futuro di Borja Mayoral è sempre più lontano da Roma. L’attaccante spagnolo ha trovato poco spazio nella formazione di Mourinho e qualora Tiago Pinto trovasse il suo sostituto il giocatore approdare alla Fiorentina via Real Madrid.

Anche secondo i bookmakers le probabilità del giocatore di trasferirsi in maglia viola sono altissime. Sulla giocatore giallorosso ci sono però anche Eintracht Francoforte e Crystal Palace anche se il giocatore non avrebbe dubbi su quale squadra scegliere visto che vorrebbe rimanere in Italia per dimostrare il suo valore.