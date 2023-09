Calciomercato, Gattuso ad un passo dalla Ligue 1 | L’ex Milan pronto a tornare in panchina

Nonostante i battenti della finestra di calciomercato siano stati chiusi qualche giorno fa, ancora alcune firme fanno parlare. La firma in questione non riguarda il rettangolo verde ma la panchina di una squadra un po’ distante dalla Tour Eiffel e che tuttavia, parla la stessa lingua della gigante torre di ferro: il Lione.

Leggi Anche: Calciomercato Inter, altro svincolato di lusso per Inzaghi: c’è concorrenza.

Calciomercato, Gattuso accordo in vista con i “Les Gones”

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio sul suo sito, non sarebbe lontano l’accordo tra Gattuso ed il Lione per affidare la panchina dei “Les Gones” al vecchio Ringhio ex Milan. Sembrerebbero essere le ultime ore quelle decisive per il matrimonio tra le parti, in quanto la squadra francese non ha avuto un inizio di stagione idilliaco. A sugellare l’accordo sarebbe lo scontro diretto in arrivo domenica 17/09 con il Le Havre. Mister Gattuso ha voglia di rimettersi in gioco e ripartire. Con lui porterà a Lione il suo staff quasi al completo.