Calciomercato Genoa, cessioni e acquisti: le mosse per gennaio

Il ds del Genoa sta lavorando intensamente per regalare nuovi acquisti a Shevchenko. Il tecnico ucraino nella sessione di gennaio si aspetta dei rinforzi che possano migliorare la rosa, a cominciare dall’attacco, anche se prima occorrerà cedere.

I primi nomi che sono in uscita da Genoa sono sicuramente Rovella e Caicedo visto che il primo tornerà alla Juventus mentre l’attaccante che non trova spazio nella formazione di Sheva dopo soli 6 mesi finirà sul mercato.

Genoa, tutti i nomi per rinforzare la rosa

Per ogni giocatore che va ce n’è sempre uno in entrata. L’ex tecnico dell’Ucraino vuole infatti una rosa di ogni giocatore per ruolo e per questo starebbe puntando a Castillejo e Pellegri del Milan, Ounas del Napoli e Baselli e Rincon del Torino.

Sono questi i nomi considerati ideali per il 4-3-3 del tecnico Shevchenko che prima avrà i rinforzi e prima proverà a lottare per una salvezza ancora possibile.