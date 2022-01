Calciomercato Genoa, in arrivo un altro colpo

Sembra essere in dirittura d’arrivo Nadiem Amiri. Il centrocampista è entrato nel taccuino dei Grifoni e sembra che si sia pronti a chiudere. La formula: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il ragazzo, quindi ha la certezza di non rimanere con un’eventuale retrocessione in Serie B. Come dichiarato anche dal tecnico del Leverkusen: “Qualcosa di vero c’è, ma gennaio è il mese della speculazione. Amiri è a disposizione per la gara contro il Borussia Moenchengladbach”. Questa, potrebbe essere la sua ultima partita con il club tedesco.

LEGGI ANCHE:

Si è parlato anche di Miranchuk, che potrebbe essere un altro grande colpo per i grifoni. Il russo piace al Genoa e pare che si sia arrivati alla fine della trattativa. L’accordo totale tra l’entourage del calciatore e il Genoa c’è, quello con l’Atalanta anche. La situazione sembrerebbe essere però sotto controllo con Miranchuk pronto per essere finalmente protagonista.