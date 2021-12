Calciomercato Genoa, maxi scambi in Serie A: i nomi

Potrebbero esserci due ritorni in Liguria

C’è decisamente aria di calciomercato. Le squadre di serie A si preparano alla sessione invernale di trattative per migliorare e perfezionare le proprie rose per raggiungere i rispettivi obiettivi. Una delle formazioni che ha più bisogno di ritocchi è il Genoa, al terz’ultimo posto a quota 11 punti, che deve migliorare in alcuni reparti.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Genoa, i tredici nomi per gennaio: rivoluzione totale

Calciomercato Genoa, pazza idea per gennaio: la lista di Sheva

A questo proposito, come riportato da Tuttosport, sarebbe allo studio un maxi scambio con il Torino nel quale sarebbero coinvolti 4 giocatori. A prendere la strada che va dal capoluogo ligure a quello piemontese sarebbe Mohamed Fares, esterno che può giocare sia in difesa, sia a centrocampo ma che ha trovato poco spazio in stagione (solo 7 presenze in serie). A compiere la strada inversa potrebbero essere due ex del Genoa che tornerebbero così in rossoblu: si tratta di Thomas Rincon e Armando Izzo. Entrambi con Ivan Juric stanno giocando poco ed ecco che la prospettiva dello scambio potrebbe accontentare tutti. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Simone Zaza.