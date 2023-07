Calciomercato Genoa, Retegui è sbarcato in Italia: le cifre dell’affare

Per il Genoa è arrivato l'attaccante italo-argentino Maateo Retegui

Nella giornata di oggi il neoacquisto del Genoa Mateo Retegui è arrivato in Italia, precisamente a Linate, pronto a vestire la maglia rossoblù del grifone. L’attaccante italo-argentino, da tempo sulle tracce di grandi club italiani, è pronto a trasferirsi alla corte di mister Alberto Gilardino a titolo definitivo per una cifra, quella sborsata dai liguri al Boca Juniors, pari a 12 milioni di euro più bonus, firmando un contratto quinquennale, quindi fino al 30 giugno 2028, che lo legherà alla città di Genova.

Genova, è arrivato Retegui: le sue parole

Proprio dall’aeroporto di Linate, stamattina, Retegui ha rilasciato anche alcune dichiarazioni alla stampa presente, con le sue parole raccolte da TMW: “Sono molto contento di essere qui, per me è un onore e sono felice, è un sogno. Domani parliamo, è stato un viaggio molto lungo, domani parliamo e firmiamo. Se mi sento pronto? Sì”. In Italia potrà essere seguito da più vicini dal CT della Nazionale Roberto Mancini.