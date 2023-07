Retegui: “Il Genoa è un grande club. Mi manda Diego Milito”

Intervenuto su ESPN, Mateo Retegui ha parlato del suo possibile trasferimento al Genoa, visto che ormai è alle battute finali. “Sono molto contento e felice per quello che mi sta accadendo. È un sogno che avevo da bambino giocare in Europa e si sta realizzando. Perché l’Italia e il Genoa? Abbiamo preso la decisione in famiglia e abbiamo pensato fosse la migliore. Vado in un grande club. Sono felice e pronto a imparare.Voglio stare più vicino al calcio italiano, più vicino, e fare il possibile per crescere e imparare ed essere pronto se mi chiamano”.

Su Diego Milito, attaccante ex Genoa ha risposto così: “Ha influito un po’ nella decisione, la famiglia ha preso contatti con Diego. Lo abbiamo anche conosciuto. Mi ha parlato molto bene di club e città. Serie A? Vado molto tranquillo, con voglia di giocare e vincere. Speriamo sia il campionato ideale. I miei obiettivi? Sono tranquillo, già che stia viaggiando per l’Europa e per il calcio italiano è già importantissimo. Tengo i piedi per terra, guardo giorno per giorno. L’importante è crescere e imparare dal calcio italiano che è molto difficile e dinamico. Sono felice di questa opportunità”.