Colpo Genoa, in arrivo Retegui! L’attaccante di Mancini vola da Gila

Il calciatore della Nazionale giocherà in serie A

Alberto Gilardino aveva chiesto un grande bomber per il suo Genoa e la proprietà lo ha accontentato. L’ex calciatore di Parma e Milan è infatti pronto ad accogliere Mateo Retegui, attaccante italo-argentino del Boca Juniors e che sbarcherà in Liguria per 15 milioni di euro.

Calciomercato, Retegui sbarca in Liguria

Vetrina importante per il calciatore, che sarà sotto gli occhi di Roberto Mancini, ct della Nazionale, volto a convocare il calciatore nel reparto d’attacco e che proverà a superare la concorrenza di calciatori come Immobile e Scamacca.