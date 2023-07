Calciomercato Lazio, Lotito: “Immobile non è in vendita”

Claudio Lotito allontana le voci su un possibile passaggio in Arabia di Ciro Immobile

Calciomercato Lazio, Lotito: “La Lazio non vende Immobile”

Le voci continue di questi giorni vorrebbero Ciro Immobile vicino al passaggio in Arabia Saudita. Tuttavia, è stata sempre chiara la posizione della società biancoceleste, ma soprattutto quella del patron, Claudio Lotito, che ha sempre considerato il calciatore napoletano come un figlio.

Nella giornata odierna, Claudio Lotito ha voluto chiarire la questione al Corriere dello Sport, allontanando ogni possibile trasferimento del capitano laziale. Il patron ha sottolineato: “La Lazio non ha messo in vendita Immobile e non ha ricevuto alcuna proposta”.