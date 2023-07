Calciomercato Lazio, Immobile verso l’Arabia: ecco chi sarà il sostituto

Calciomercato Lazio, l’Arabia non molla Immobile

Non sembra essere chiusa questione Immobile-Arabia Saudita. Nei giorni scorsi i media sauditi avevano fornito indiscrezioni su un possibile passaggio nel campionato arabo del capitano biancoceleste. Infatti, l’attaccante napoletano, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe ricevuto un’offerta da ben due club: l’Al Shabab e l’Al Wheda, entrambe intorno ai 30 e 35 milioni totali per due stagioni.

Calciomercato Lazio, Castellanos nuovo attaccante biancoceleste

Lotito, che nei oggi scorsi ha smentito ogni voce, non vuole perdere anche Ciro Immobile e avrebbe rifiutato le proposte giunte in società, ritenute basse. Tuttavia, un’eventuale rilancio potrebbe far vacillare le salde convinzioni del patron biancoceleste, ma anche quelle del capitano; motivo per cui la società si è tutelata con l’acquisto di Valentin Castellanos, 24enne argentino, arrivato dal New York City, che firmerà un contratto fino al 2028.