Felipe Anderson domenica all’ultima con la maglia biancoceleste: “La Lazio è una parte della mia vita”

La Lazio e Felipe Anderson come era previsto da parecchio tempo si separeranno a fine stagione. Il club biancoceleste attraverso i suoi canali social ha pubblicato un video saluto all’attaccante brasiliano come le sue parole: “La Lazio non è solo un club per me, non è solo una squadra di calcio, è una parte della mia vita, qui sono cresciuto in tutti i sensi: per me e per la mia famiglia non sarà mai solo una squadra di calcio”. Per il calciatore domenica contro il Sassuolo sarà la sua ultima gara con la maglia biancoceleste.

Felipe Anderson in otto stagioni 58 gol con la maglia della Lazio

Felipe Anderson farà ritorno in Brasile al Palmeiras, con la Lazio ha disputato 325 presenze con 58 gol in tutte le competizioni, ed è stato dal 2013 a quest’anno con pausa in mezzo di tre anni dal 2018 al 2021 nelle esperienze non fortunate al West Ham e poi successivamente al Porto. L’attaccante tornato tre anni fa a Roma aveva ritrovato la squadra che lo aveva preso e valorizzato all’inizio. Dopo otto stagioni domenica saluterà nell’ultima di campionato all’Olimpico.