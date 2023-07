Calciomercato Lazio, voci dall’Arabia per Immobile | Arrivano le parole di Lotito

Dopo Milinkovic-Savic, anche per Ciro Immobile arrivano le sirene dall’Arabia: la Lazio dunque rischia di perdere anche il prorio capitano dopo il centrocampista serbo, ma a scacciare le nubi su un possibile addio è stato proprio Claudio Lotito in persona.

Calciomercato Lazio, per Lotito non ci sono possibilità di cessione di Immobile

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nonostante l’offerta arrivata, il giocatore al momento non avrebbe mai chiesto di andare via, come confermato anche da Lotito al Messaggero con queste parole: “A me non è arrivata nessuna offerta per Ciro Immobile, nemmeno lui mi ha detto di voler andare via. Stiamo parlando del nulla. Ciro per me è come un figlio, non è in vendita. È uno di famiglia. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni di euro e non è detto neanche che lo lascerei andare”.