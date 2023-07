Dall’Arabia:”Immobile lascia la Lazio” | Maxi ingaggio per il capitano

Alghamdi: “Immobile in Arabia, ha l’accordo”

Immobile segue Milinkovic-Savic in Arabia Saudita? Secondo quanto riporta il giornalista arabo, Turki Alghamdi, sarà così. Infatti, il capitano biancoceleste avrebbe trovato un accordo da 15 milioni annui, con aggiunta di altri 5 al momento della firma, con un club, non meglio definito, del campionato saudita. Sempre dall’Arabia, si riferisce che mancherebbe l’approvazione del Ministero per sbloccare la trattative e finanziare l’arrivo dell’attaccante napoletano.

Immobile, ecco la posizione di Lotito

Tuttavia, persa una pedina importante come Milinkovic-Savic, la Lazio non vorrà privarsi di altri uomini chiave. Lotito non sarebbe convinto, almeno che non arrivi, come già accaduto con il serbo, un’offerta irrinunciabile. L’alternativa a Immobile, però, arriva ancora dalla Serie A. Gli arabi, infatti, in caso di non approdo in terra saudita del capitano biancoceleste, virerebbero su Luis Muriel, attualmente in forza all’Atalanta. Il contratto in scadenza del colombiano potrebbe agevolare la trattative, ma al momento si rimane al solo stato di voci di mercato.