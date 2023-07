Calciomercato Milan, con Ballo-Toure fuori serve un terzino: in arrivo l’ex Lazio

Milan, il Bologna alza il pressing per Ballo-Toure. Il mancino e’ in orbita felsinea e i rossoblù puntano a portarlo in Emilia Romagna. I rossoneri, in caso di fumata bianca, andranno alla ricerca di un’alternativa.

Milan, il dopo Ballo-Toure viene dalla Juventus?

Nelle ultime ore si sono alzate le quotazioni della pista Juventus. Stando a quanto riferisce Sky Sport, il Milan avrebbe incontrato l’agente di Luca Pellegrini. Il terzino ha disputato l’ultima stagione nella Lazio in prestito, ed i discorsi con i capitolini per la permanenza sono ancora in piedi. Tuttavia, la compagine di Claudio Lotito potrebbe avere ora una ostica concorrente nella corsa al ragazzo.