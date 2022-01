Calciomercato Genoa, in arrivo due colpi dall’Atalanta

Sono ore di riflessione in casa Genoa, dopo l’ennesima sconfitta rimediata con il Milan. Intanto, il tecnico pensa anche al suo futuro, tentato nel dare le dimissioni per poi diventare il nuovo CT della Polonia. Fino ad oggi, la società ha confermato gli acquisti di: Silvan Hefti, Leo Skiri Ostigard (a segno ieri, contro il Milan) e di Kelvin Yeboah e Riccardo Calafiori.

Tuttavia, la nuova proprietà del Grifone non intende fermarsi. Si sono intensificati i rapporti con l’Atalanta riguardanti Aleksey Miranchuk e Roberto Piccoli. A confermarlo è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio.

“Ci sono stati appuntamenti ed il Genoa vuole assicurarseli entrambi per il 4-3-3”. Il russo, fin qui, ha totalizzato 11 presenze in campionato, mettendo a referto un gol ed un assist mentre la punta è andata a segno nella partita inaugurale, salvo poi finire di fatto ai margini (appena 96 minuti trascorsi in campo)