Calciomercato Juventus, la società punta ad un nuovo bomber

Secondo quanto riporta il quotidiano Tuttosport, la Juventus è pronta per fare mercato in entrata. L’obiettivo principale è quello di rinforzare la rosa, prendendo il sostituto di Chiesa. Il profilo del nuovo attaccante è quello ricercato deve avere le doti di Mandzukic, giocatore di sacrificio e che lotta, capace di servire assist e segnare.

L’ultimo nome annottato sul taccuino della dirigenza è quindi quello di Maxi Gomez del Valencia. L’attaccante è dell’Uruguay, ha 25 anni, e ha fatto solo due reti in questa stagione, quindi non un bomber, ma è una punta di sacrificio che che potrebbe lasciare Morata e Kean liberi di svariare per il campo. La formula è il prestito fino a giugno, e il Valencia non ha chiuso a questa possibilità.