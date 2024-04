In casa Roma cominciano già a circolare i primi nomi in ottica calciomercato. Uno di questi è Federico Chiesa, attaccante della Juventus con il contratto in scadenza a giugno 2025

L’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, sta ormai da tempo riflettendo sul suo futuro e non è convinto di restare in bianconero, dove il rapporto con Allegri non è dei migliori. Daniele De Rossi, che conosce bene il talento bianconero e della Nazionale, approfitta del momento delicato, e vorrebbe portarlo a Trigoria per la prossima stagione.

Roma su Chiesa, pronto l’assalto dei giallorossi

La Roma, non potendo più contare su Lukaku, il cui riscatto costerebbe 43 milioni di euro da versare nelle casse del Chelsea, ha pensato di puntare su Chiesa. Ad oggi non esiste ancora una trattativa, ma l’interesse è forte. Inoltre, il club giallorosso potrebbe far leva su Daniele De Rossi, che stima molto il giocatore fin da quando faceva parte dello staff di Roberto Mancini in nazionale. L’intenzione del tecnico e della società sarebbe quella di affiancare Chiesa a Dybala, e puntare a rilanciare il bianconero come ha fatto con l’argentino in questa stagione. Il risultato potrebbe essere quello di formare una coppia difficile da fermare in area di rigore.

L’attaccante ha un contratto che lo lega alla Juventus fino a giungo 2025, quindi i bianconeri nel caso di una richiesta di cessione lascerà partire il giocatore. I bianconeri potrebbero aprire ad un cessione del giocatore, ma non farebbero sconti a nessuno, il prezzo di Chiesa aiuterebbe la Vecchia Signora a fare mercato in vista della prossima stagione.