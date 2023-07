Calciomercato, Guardiola saluta l’attaccante: andrà in Arabia Saudita

Calciomercato, anche Mahrez va in Arabia

L’Arabia Saudita continua a fare spesa dai grandi club europei. L’ultimo acquisto, in arrivo nella Saudi Pro League, giunge dal Manchester City. Si tratta di Riyad Mahrez che, secondo quanto riferito dal media saudita Arriyadiyah, sarebbe molto vicino al passaggio all’Al Alhi, squadra in cui militano anche Édouard Mendy, ex portiere del Chelsea, e Roberto Firminio.

Mahrez, ecco le cifre del passaggio all’Al Alhi

La formazione saudita ha messo sul piatto un’offerta mostre, irrinunciabile sia per il club inglese che per il calciatore. Infatti, il ma riceverà 35 milioni per il cartellino del calciatore che, a sua volta, firmerà un contratto biennale da 50 milioni annui. Dunque, l’algerino è pronto ad approdare in Arabia e salutare il Manchester City, squadra con cui ha conquistato il triplete nell’ultima stagione, e l’Europa.