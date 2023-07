Calciomercato Roma, tutti pazzi per l’attaccante del Manchester City | Di chi si tratta

Savio Moreira de Oliveira, detto Savinho, è l’ultima idea per l’attacco giallorosso. Il calciatore brasiliano classe 2004 di proprietà del Manchester City, è richiesto però sia dal Girona che dal PSV, che lo vorrebbe vorrebbe ancora per un’altra stagione in prestito.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto tenta il colpo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su Twitter, l’attaccante brasiliano è conteso oltre che da Girona e PSV anche da Roma e Braga e nei prossimi giorni verrà presa una decisione definitiva.