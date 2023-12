L’Inter ha trovato il suo centrocampista di qualità per la prossima stagione. Marotta ci ha sempre puntato forte avendo Piotr Zielinski come unico obbiettivo in testa per giugno. Il polacco era finito anche in orbita Juve ma alla fine, al termine del contratto, a luglio sarà un nuovo calciatore dell’Inter salvo clamorosi colpi di scena.

La data della firma è vicina

Come riportato da Daniele Mari di Fcinter1908.it, il centrocampista ha un accordo con l’Inter da 4,5 milioni di euro per 3 anni con opzione per il quarto.Per evitare che il Napoli possa alzare la sua offerta contrattuale, la dirigenza nerazzurra vorrebbe strappare la firma del polacco al primo giorno disponibile del 2024.