A Milano grandi sacrifici. Via non solo Hakimi, anche Lautaro Martinez verso i saluti. L'argentino verso l'Atletico e al suo posto arriva Depay

Calciomercato Inter

La situazione economica dell’Inter spinge a qualche cambiamento di organico, soprattutto in uscita. Come già annunciato diverse volte, ci saranno alcuni addii a breve, molto probabilmente ai saluti c’è Lautaro Martinez. L’argentino, già molto quotato sul mercato, lascerà spazio ad un nuovo attaccante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Inter, Depay al posto di Lautaro Martinez

A Milano hanno annunciato l’addio vicino di Hakimi, ma oltre al difensore marocchino potrebbe partire anche Lautaro Martinez. Un’altra cessione dolorosa per il popolo nerazzurro, ma anche per quanto riguarda la qualità della rosa dei campioni d’Italia.

Dopo le voci di un suo addio alla volta di Barcellona prima e Real Madrid poi, adesso è la volta dell’Atletico Madrid. Simeone ha intenzione di affidare il proprio attacco all’argentino e gli ha fatto fare un’offerta irrinunciabile da 80 milioni di euro. L’Inter per rientrare nel bilancio si spinge a questo sacrificio, lascerà andar via Lautaro e Hakimi. Intanto Lautaro resta molto richiesto sul mercato, negli ultimi giorni anche il Chelsea si è inserito per aggiudicarsi l’attaccante. In realtà i Blues sono interessati a Romelu Lukaku ma, a causa del prezzo “impossibile” del belga, la scelta è virata verso Lautaro.

La società nerazzurra avrebbe già puntato al sostituto dell’argentino, infatti ci sarebbe Memphis Depay del Lione, con contratto in scadenza a giugno 2021. Il giocatore, 27 anni, arriverebbe a Milano a costo zero. Un vero affare per la società.