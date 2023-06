Calciomercato Inter, al via le selezioni per il dopo Onana

A meno di una settimana dall’inizio del calciomercato estivo, l’Inter inizia a scaldare i motori e lo fa in gran stile. Sono tante le indiscrezioni che in questi giorni si susseguono. La lista dei nomi accostati alla squadra milanese sono davvero tanti e distribuiti per tutti i vari reparti del campo. Con l’attacco da rifare e il centrocampo con la difesa da consolidare, adesso causa questione Onana , anche il discorso portieri inizia ad avere una certa priorità. L’attuale portiere camerunense infatti sembrerebbe ad un passo nel passare ai Red Devils del. Se così sarà, il tema estremo difensore avrà una rilevanza decisamente urgente. E tal proposito la dirigenza interista avrebbe già individuato il degno sostituto.

. E’ così che si chiama l’osservato speciale in casa Inter. Un 2001, 21 anni per lui ma già fa stabilmente parte della nazionale maggiore dell’Ucraina. Gioca nel suo paese d’origine tra le fila dello. Contatti reali ancora non sono stati presi. Molto dipenderà dal futuro di Onana ma se mai quest’ultimo deciderà di passare in Premier League, allora mister Zhang già saprebbe in che direzione guardare.