Calciomercato Inter, 50 milioni in arrivo da Onana | Ecco le prossime mosse dei nerazzurri

Il Manchester United è a un passo dalla chiusura dell’affare Onana. Secondo quanto riportato da Sportmediaset infatti, il club inglese è pronto ad accontentare Ten Hag, che ha già allenatore il portiere camerunense, ma soprattutto l’Inter con un’offerta da 50 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Inter, Onana diretto verso Manchester

Il club di Zhang di fronte a un’offerta del genere non si opporrebbe visto che si tratterebbe di una notevole plusvalenza considerato l’investimento a zero per l’ex l’Ajax. Il calciatore piaceva anche al Chelsea, che è da tempo alla ricerca di un portiere da regalare a Pochettino anche se il giocatore sembra ormai aver deciso da tempo. Le cessioni di Onana e Brozovic e smuoverebbero il mercato dei nerazzurri, a cominciare da Thuram, Frattesi e dal ritorno di Lukaku.