L’Inter è alla ricerca di un sostituto del colombiano Juan Cuadrado, colpito dall’ennesimo infortunio e costretto ad operarsi al tendine d’Achille. La situazione infortuni sulla fascia destra richiede un intervento urgente sul mercato e con Marotta che non vuole rischiare in vista dell’inizio della seconda fase delle stagione dove i nerazzurri non possono farsi trovare impreparati. Il club di viale della Liberazione è, quindi, tornato su un “vecchio” obiettivo di mercato: Tajon Buchanan, centrocampista canadese del Club Bruges.

Buchanan, la strategia dell’Inter per Gennaio

Il classe’99 è uno dei gioielli del Bruges ed uno dei giocatori di maggior talento della nuova generazione canadese. Marotta lo insegue già da tempo ma ora, con la situazione fisica di Cuadrado, servirà fare uno sforzo economico in più. I nerazzurri starebbero valutando anche altri nomi, come Zanoli, ma sembra che il giocatore di Brampton sia la soluzione più gradita ad Inzaghi. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la strategia dei nerazzurri per il mercato invernale sembra chiara: proporre una formula di prestito con diritto di riscatto, secco o condizionato.