Intervenuto ad un evento al Coni a Milano, Alessandro Antonello, dirigente dell’Inter, ha parlato del doppio confronto di Champions dei nerazzurri ma anche del sempre più vicino rinnovo di Lautaro Martinez: “È stato un 2023 esaltante, visto che abbiamo vinto due trofei e abbiamo raggiunto una finale storica che ci mancava da parecchi anni. Non possiamo che essere soddisfatti per la stagione scorsa e anche per l’inizio di questa. L’annata è stata davvero positiva”.

Antonello: “L’obiettivo è sempre quello di vincere”

Agli ottavi di Champions ci sarà l’Atletico Madrid. Cosa pensa? “Tutte le partite sono molto difficili, soprattutto dopo la fase a gironi. Avremo due bellissime sfide, saranno esaltanti e i nostri tifosi ci supporteranno come hanno sempre fatto”.

Il sondaggio popolare sullo stadio? “Abbiamo voluto coinvolgere i nostri tifosi su quella che dovrebbe essere la nostra nuova casa. Vogliamo sentire la loro voce e capire come svolgere e sviluppare il progetto. Non ci sono novità sostanziali, sapete benissimo che abbiamo un periodo di esclusiva, dove capiremo se il progetto sarà fattibile”.

Il rinnovo di Lautaro? “Di queste cose ne parla il direttore Marotta”.

Il futuro dell’Inter avrà come obiettivo cardine il continuare a vincere? “Questa è sempre stata la nostra strategia: da una parte la competitività, dall’altra la sostenibilità. Dobbiamo coniugare questi due fattori sostanziali. Vincere viene prima di tutto, vogliamo dare soddisfazioni ai tifosi”.

Il sindaco Sala ha detto che aspetta una risposta per San Siro. “Siamo ancora in attesa di capire l’esito della sentenza che verrà emessa a marzo sul vincolo, poi c’è il tema aperto sul referendum. Non andiamo comunque avanti sul progetto primario e fondamentale che è Rozzano”.