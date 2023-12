I nerazzurri, scendono in campo con l’etichetta di favoriti, forte del loro primato in Serie A e di una rosa che fa invidia a molti. Nonostante possano ruotare alcuni pezzi da novanta come Lautaro Martinez e Thuram, l’Inter ha nelle sue seconde fila giocatori in grado di fare la differenza in ogni momento. Il Bologna di Thiago Motta, d’altra parte, non è da meno. La recente vittoria sulla Roma ha dimostrato che i rossoblù possono tenere testa anche alle big. L’attacco potrebbe vedere la presenza di Sydney van Hooijdonk, un giocatore che sa come pungere quando meno te lo aspetti. La loro forma in trasferta potrebbe essere il tallone d’Achille, ma attenzione a sottovalutarli. Alla fine, si prospetta una partita in cui l’Inter dovrebbe avere la meglio, ma il Bologna è tutt’altro che una comparsa. Il risultato potrebbe essere più stretto di quanto si possa pensare. Pertanto si può prevedere una vittoria per 2-1 dell’Inter, con i nerazzurri che avanzano, ma non senza qualche scossone da parte del Bologna.