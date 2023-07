Calciomercato Inter, anche Ausilio a Tokio: incontro programmato per domani

Calciomercato Inter, Ausilio raggiunge la squadra a Tokio

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è partito per Tokio per raggiungere la squadra, impegnata nella tournée in Giappone. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il ds, nella giornata di domani, sarà impegnato, insieme a Inzaghi e Marotta, collegato dall’Italia, in un’importante vertice di mercato, fondamentale per delineare le nuove strategie da adoperare per rinforzare la rosa dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, l’attaccante è la priorità

L’obiettivo principale è quello di chiarire la posizione di tutti in merito alla questione attaccante. Infatti, dopo l’episodio Lukaku, i nerazzurri sono tornati a caccia di una punta, ma senza trovare un nome che mettesse d’accordo società, decisa ad acquistare Belagoun, e allenatore, convinto che Morata sia la soluzione ideale. Per la porta, invece, è stata trovata una linea comune con la condivisione di Yann Sommer, in arrivo del Bayern Monaco, come primo, e Filip Stankovic, come secondo.