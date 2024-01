Calciomercato Inter, Arnautovic e Sanchez deludono: uno dei due deve partire per l’arrivo di una punta

L’Inter ha trovato la vittoria, tra le polemiche, col Verona ma tra quelli che hanno convinto meno ci sono i due attaccanti: Arnautovic e Sanchez. Entrambi non stanno vivendo certamente una grande stagione alle spalle dei titolari e la loro permanenza fino a fine stagione non è più scontata.

Sanchez il prescelto per partire

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha budget per acquistare una punta a gennaio. L’unica soluzione sarebbe cedere Sanchez e gettarsi su un costo zero oppure un prestito. Il cileno piace a qualche club arabo ma non è convinto né della destinazione né di lasciare i nerazzurri in questa sessione di mercato.