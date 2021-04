Calciomercato Inter

L’Inter si muove sul mercato per scrutare al meglio le migliori occasioni per la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra ha inserito, nella lista degli osservati speciali, Zielinski. Il giocatore del Napoli potrebbe essere al centro dello scambio con un giocatore dell’Inter.

Calciomercato Inter, obiettivo Zielinski

L’Inter a fine stagione dovrà fare i conti con tanti giocatori che non rientrano nel progetto, soprattutto con coloro che non hanno avuto modo di lasciare il segno. Tra gli elementi più deludenti c’è sicuramente Arturo Vidal. Il cileno era stato voluto fortemente la scorsa estate dal tecnico nerazzurro.

Vidal doveva apportare nella zona mediana dell’Inter forza fisica, gol ed esperienza internazionale. Ma l’ex Juventus e Barcellona ha portato soltanto 2 reti ed altrettanti assist in questa stagione. Stando ai numeri, è stato un vero e proprio flop. C’è anche da dire che i diversi infortuni non hanno aiutato ad un rendimento mai davvero convincente come ai tempi di Juventus e Bayern Monaco. L’ex bianconero infatti ha riscontrato non poche difficoltà per essere schierato come titolare, ha dovuto lavorare tanto, per poi, alla fine, perdere il posto dato ad Eriksen. Con l’inserimento del danese e l’esclusione del cileno, che ora completa il reparto con Brozovic e Barella, l’Inter ha preso quota e ottiene grandi risultati.

Calciomercato Inter, scambio clamoroso

Conte dunque per la prossima annata vorrebbe un centrocampista forte anche fisicamente e bravo a inserirsi in zona gol, che possa sopperire alle mancanze di Vidal. Ed ecco che si pensa al giocatore del Napoli: Zielinski; polacco di 26 anni.

Numeri importanti quelli del giocatore dei partenopei, 8 gol e 9 assist, considerando che è un calciatore che ha raggiunto la piena maturità calcistica, e che ha ancora margini di crescita. Per il Napoli non è incedibile ma c’è apertura solo per una cessione all’estero per non meno di 60 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero quindi essere già stati respinti, con De Laurentiis che provocatoriamente potrebbe anche aver chiesto uno scambio con Lautaro Martinez spegnendo sul nascere le intenzioni dell’Inter.