Inter, rinnovo e fascia per Barella. Intoppo Covid per Lautaro

L’Inter progetta il futuro e lavora sui rinnovi di Nicolò Barella e Lautaro Martinez

Nicolò Barella, partita dopo partita, è diventato una certezza. Non solo tattica e quindi per Antonio Conte ma anche tenendo presente il suo carisma, il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo. Il classe 1997 è diventato un riferimento, pian piano sta arrivando ad essere un vero top player. L’Inter ne è convinta e vuole puntare su di lui anche per il futuro. Ne è convinto anche il CT della Nazionale Roberto Mancini che lo porterà all’Europeo consapevole che possa essere una risorsa sia come giocatore e sia come uomo. Secondo quanto riferito dal Corriere Della Sera, il valore del cartellino di Barella ha superato i 45 milioni investiti dai nerazzurri per strapparlo dal Cagliari. Ecco perchè la dirigenza sta studiando un rinnovo ad-hoc. Il suo contratto scade nel 2024, Barella percepisce al momento 2,5 milioni di euro e l’Inter vuole ritoccargli l’ingaggio facendolo salire a 4,5 a stagione. Nella testa e nei pensieri di Beppe Marotta e di Piero Ausilio c’è l’idea di affidargli la fascia di capitano quando Samir Handanovic lascerà i nerazzurri.

Calciomercato Inter, il Covid blocca il rinnovo di Lautaro

Nell’agenda dei dirigenti dell’Inter c’è anche la questione legata al rinnovo di Lautaro Martinez. Come ribadito da TuttoSport, l’agente Beto Yague in questi giorni era a Milano per limare gli ultimi dettagli. L’idea è quella di prolungare il rapporto con il Toro fino al 2024 con l’ingaggio che passerebbe da 2,5 a 4,5 milioni di euro a stagione. Però, la grande novità sta nella clausola visto che non sarà presente nel nuovo contratto. Un fardello che permetterebbe all’Inter di lavorare con più serenità. L’incontro con i vertici dirigenziali è saltato, l’agente dell’argentino non ha potuto incontrare di persona Beppe Marotta e Piero Ausilio poiché il Covid ha colpito alcuni membri del club. Il rinnovo non è in dubbio e quando la situazione sarà cambiata l’Inter lo renderà ufficiale.