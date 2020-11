Inter, è fatta per il rinnovo di Bastoni: i dettagli

Il giovane difensore ha convinto tutti, per lui pronto il rinnovo fino al 2025

Il suo passaggio all’Inter nel 2017 ha suscitato non poche polemiche. Il classe 1999, infatti, è arrivato a Milano via Atalanta per circa €30M. Un prezzo considerato sproporzionato soprattutto se si considera che aveva giocato pochissimi minuti in Serie A. Il debutto è datato 22 gennaio 2017 quando Gian Piero Gasperini lo schierò nella gara vinta contro la Sampdoria per 1-0. L’Inter lo ha lasciato un altro anno a Bergamo e poi nella stagione 2018/19 si è messo in luce con il Parma di Roberto D’Aversa. Con i crociati è arrivata la svolta; l’anno successivo rientra all’Inter e riesce a trovare spazio nell’undici di Antonio Conte. In un anno e mezzo le sue prestazioni sono sempre cresciute tanto da arrivare a debuttare con la Nazionale maggiore lo scorso 11 novembre contro l’Estonia. Anche con la maglia Azzurra non ha deluso tanto da essere definito dal ct Roberto Mancini l’erede perfetto di Giorgio Chiellini.

L’Inter vuole costruire il futuro su Bastoni e per questo motivo che la dirigenza vuole accelerare i tempi per rinnovare il contratto del giovane difensore. Secondo quanto riferito da Libero, Marotta e Ausilio avrebbero già trovato l’intesa: accordo fino al 2025 a 2,5 milioni netti a stagione. L’annuncio può arrivare prima di Natale.