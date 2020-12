Inter, difesa da rinforzare: non solo Boateng nel mirino

La dirigenza nerazzurra cerca difensori per rinforzare il reparto arretrato. Tanti i nomi

Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano per rinforzare la rosa. La difesa è un reparto da puntellare e per questo motivo si stanno valutando molte ipotesi. I nerazzurri, come riportato da Calciomercato.it, tornano a seguire il difensore del Napoli Nikola Maksimovic. Il serbo non è un nome nuovo e il fatto che sia in scadenza di contratto sta spingendo la società nerazzurra a trovare una soluzione a riguardo. Difficilmente il classe 1991 rinnoverà con il Napoli e l’approdo a Milano non è da escludere. L’ex Torino non è il solo profilo nel mirino e come riportato da TuttoSport si stanno valutando altri giocatori come: Mustafi dell’Arsenal, Fabian Schar del Newcastle e Aissa Mandi del Betis. Il grande sogno, come sottolineato da CM.it, è Jerome Boateng del Bayern Monaco che a giugno si libererà a parametro zero.