Tajon Buchanan ha saltato la partita che ha visto la sua squadra cioè, il Brugge dilagare per 6-1 in casa dell’RWDM Molenbeek, un chiaro segnale che l’internazionale canadese potrebbe salutare il club nerazzurro delle Fiandre a gennaio.

La situazione di Buchanan

La decisione di non prendere parte alla sfida, è stata presa ufficialmente in accordo tra il giocatore e il tecnico Ronnie Delia, ma ufficiosamente solo dall’allenatore che si è reso conto che il calciatore fosse troppo distratto dalle voci di mercato. Buchanan è atteso da diversi club e, secondo Tuttosport, il Brugge è pronto a metterlo all’asta: l’Inter è disposta a offrire 7-8 milioni di euro più un bonus per il cartellino per acquisire Buchanan in prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, il club fiammingo, che deve fare i conti con il contratto di Buchanan in scadenza nel 2025, spera che si concretizzi l’interesse di Manchester City e Bournemouth.