Attualmente Cancelo ha un contratto con gli arabi fino al 2027, con uno stipendio da circa 15 milioni di euro annui. Il giocatore è stato messo fuori lista e quindi è pronto a ricominciare subito altrove per tenersi pronto al Mondiale 2026. Il terzino portoghese cerca una nuova squadra.

L’Inter è pronto a riportarlo ad Appiano dopo l’esperienza del 2017/18, con un prestito secco o con diritto di riscatto per sei mesi con ingaggio parzialmente pagato dall’Al Hilal. Il passaggio di Cancelo all’Inter no avrebbe un costo basso, si tratta di 7,5 milioni di stipendio per sei mesi, ma l’Inter propone di mettere tre milioni chiedendo che il resto venga pagato proprio dall’Al Hilal. Il 31enne se arrivasse a Milano, risulterebbe il quarto più pagato della rosa dopo Lautaro Martinez, Barella e Calhanoglu e alla pari di Marcus Thuram. Non sarà facile, nonostante si stia già trattando, ma in corsa per Cancelo ci sarebbero anche Juve e Barcellona.