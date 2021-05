Calciomercato Inter

L’Inter potrebbe mettere a segno un colpo di mercato clamoroso nella prossima finestra estiva. Il calciomercato Inter promette già scintille con l’inserimento di Miralem Pjanic negli obiettivi di Marotta e Ausilio. Il giocatore, al momento al Barcellona, non è riuscito ad esprimersi alla meglio, l’addio è sicuro.

Calciomercato Inter, colpo Pjanic

Miralem Pjanic è molto vicino all’addio al Barcellona, appena dopo un anno dopo il suo arrivo nell’ambito dello scambio tra Juve-Barça con il brasiliano Arthur. Il giocatore bosniaco, ex Juventus, non ha legato con il tecnico blaugrana Koeman finendo così ai margini della squadra in piena lotta per la conquista della Liga e del progetto della società. Il quotidiano catalano ‘Sport’ fa il punto sul suo futuro parlando di partenza pressoché certa nel prossimo calciomercato estivo, all’Inter sono molto interessati al centrocampista 31enne.

Per il club milanese l’ostacolo potrebbe essere rappresentato solo dall’ingaggio, che si aggira tra i 6-7 milioni di euro netti, troppi.Ma se il Barça non dovesse riuscire a piazzarlo a titolo definitivo, ecco che potrebbe acconsentire alla sua partenza con la formula del prestito, aiutandosi così al pagamento di parte dei soldi da versare alla Juventus. Ma l’offerta dell’Inter potrebbe essere interessante per i catalani, proponendo uno scambio con uno dei suoi big, vedi Lautaro Martinez.