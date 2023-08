Calciomercato Inter, chiuso l’affare Sommer: il portiere pronto a sbarcare a Milano

Sono state ore decisive le ultime trascorse per alcune trattative in questa sessione di calciomercato. Infatti alcuni club non avrebbero intenzione di perdere tempo dialogando per trovare i giusti compromessi per costruire le proprie rose da far scendere in campo in virtù di un settembre sempre più vicino. In particolare l’Inter aveva fretta di trovare il giusto erede di Onana.

Calciomercato Inter, Sommer l’accordo da 6 milioni ma senza clausola

Come riportato da La Gazzetta.it le ultime ore sono state decisive per l’Inter trovando l’accordo con il Bayern per l’arrivo definitivo del portiere Yann Sommer a Milano. Lo scenario della trattativa dovrebbe confermare la cifra di 6 milioni di euro previsti dalla clausola. Ma sembrerebbe che il club nerazzurro non abbia voluto forzare l’impasse ricorrendo alla clausola, che non sarà quindi pagata. Dopo un lungo dialogo, è arrivata poche ore fa la stretta virtuale di mano tra i due club. La definizione dell’acquisto è prevista per la prossima settimana, con i vari passaggi burocratici da completare a Milano. Da sottolineare quindi che il pagamento della clausola avrebbe comportato automaticamente il pagamento immediato dell’intera somma.