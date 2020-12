Inter, Conte via a fine stagione: sostituto a sorpresa

Nonostante il secondo posto e uno scudetto ancora da conquistare il futuro del tecncio leccese non è cosi certo

Contro lo Spezia l’Inter di Antonio Conte ha ottenuto il sesto successo consecutivo in Serie A. Risultati importanti che lo vedono al momento al secondo posto in classifica. Lo Scudetto resta il grande obiettivo ma il futuro di Conte potrebbe essere lontano da Milano anche in caso di vittoria. I rapporti con la società e con una grande fetta di tifosi sono tesi e per questo motivo il suo addio è più che probabile. Si sono fatti molti nomi in questi mesi e nella giornata di ieri il portale ‘Don Balon’ ha lanciato un altro profilo: Marcelo Bielsa. L’argentino ha riportato il Leeds in Premier League e qualche anno fa è stato molto vicino ad allenare in Italia, sponda Lazio. Il futuro dell’Inter è incerto, tutto dipenderà dallo Scudetto e dai rapporti che si andranno ad istaurare tra le varie parti da qui fino al termine della stagione.